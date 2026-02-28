Taranto, due donne aggredite in casa da un uomo

L’episodio è avvenuto in Viale Jonio. L’aggressore avrebbe colpito con forza una vetrata, mandandola in frantumi e riportando delle ferite alle braccia

Notte di tensione tra il 27 e il 28 febbraio in un appartamento di viale Jonio a Taranto, dove due donne sarebbero state aggredite da un uomo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe iniziato ad urlare e inveire contro le presenti. Le due, mantenendo la calma, sarebbero riuscite a farlo uscire dall’abitazione prima che la situazione degenerasse. Allontanatosi, si sarebbe diretto verso casa, dove avrebbe colpito con forza una vetrata, mandandola in frantumi e riportando delle ferite alle braccia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasferito in codice rosso all’Ospedale Santissima Annunziata. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica. Le due donne, secondo quanto emerso, non avrebbero riportato conseguenze rilevanti.