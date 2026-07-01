Taranto, fiamme in un negozio di via Cesare Battisti

Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina in un’ attività commerciale verso le 9 di questa mattina

Panico in un negozio di Via Cesare Battisti, a Taranto. Poco dopo l’ apertura, da un condizionatore in funzione, si è innescato un piccolo incendio. Le fiamme che hanno coinvolto tutto l’ impianto di climatizzazione, hanno richiesto l’ intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Una colonna densa e nera di fumo ha riempito tutto il locale commerciale in pochissimo tempo.

Il loro intervento ha permesso subito di spegnere le fiamme e non creare i danni alla parte restante del negozio. Sono intervenuti anche i Carabinieri per fornire supporto alle operazioni di soccorso.