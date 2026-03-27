Taranto, fugge dalla Polizia e si schianta contro nove auto in sosta

Non si ferma all’alt degli agenti e tenta la fuga: il conducente perde il controllo dell’auto coinvolgendo diversi veicoli. Intervento immediato dei soccorsi

Serata di tensione a Taranto, dove giovedì 26 marzo si è verificato un incidente stradale in Corso Italia, all’angolo con via Umbria, che ha coinvolto complessivamente nove veicoli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di un’auto non si sarebbe fermato all’alt imposto dalla Polizia, tentando di sottrarsi al controllo. Durante la fuga, vistosi circondato da una Volante, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a urtare diverse auto sia in sosta che in transito.

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, giunti sul posto per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Gli agenti hanno inoltre effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.