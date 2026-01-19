Taranto, grave incidente sulla Statale 7

Il bilancio è di due feriti gravi trasportati d’ urgenza in ospedale

Un violento incidente ha coinvolto tre vetture sulla strada Statale 7 verso le ore 16.00.

Nel drammatico impatto a catena, presenti una Lancia Ypsilon e due furgoni. Per la donna alla guida dell’ auto è stato necessario un complesso intervento di soccorso da parte dei Vigili del fuoco. Sembrerebbe essere stata intrappolata dalle lamiere. Immediato anche l’ intervento dei sanitari del 118 per prestate le prime cure necessarie. Tutti i feriti sono stati trasportati d’ urgenza in ospedale. Intanto le forze dell’ordine sono a lavoro per accettare la dinamica dell’ incidente e per i dovuti rilievi.

