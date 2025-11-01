Taranto, Halloween senza dolcetto per due autobus di Kyma Mobilità

SINAI: “Scene che si ripetono con una gravità inaudita”

Halloween di paura a Taranto per autisti e passeggeri del trasporto pubblico. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati episodi di vandalismo ai danni di due autobus di Kyma Mobilità nel quartiere Paolo VI.

Il sindacato aziendale, Sinai, aveva chiesto già nei giorni scorsi l’ attuazione di misure di prevenzione lanciando un appello alle autorità.

Proprio in vista di Halloween, erano stati richiesti maggiori controlli soprattutto in alcune zone, dettati anche dagli episodi dei mesi scorsi quando alcuni mezzi erano stati colpiti con lanci di uova e pietre.

Quanto accaduto ieri, fa sapere il sindacato, conferma i timori espressi e ribadiscono la necessità di una strategia per evitare di creare disagi agli autisti e all’ utenza del trasporto pubblico urbano e salvaguardare la sicurezza.