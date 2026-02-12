Taranto, hashish nascosta in casa: arrestato 26enne

I Carabinieri hanno sequestrato la droga pronta per lo spaccio

Nel pomeriggio del 10 febbraio 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato un 26enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. I militari dell’Arma, a seguito di specifici approfondimenti investigativi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane.

Nel corso dell’accurato controllo, esteso a tutti gli ambienti della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto, abilmente occultato sopra un armadio del corridoio e nascosto tra vari oggetti, un panetto di hashish del peso di circa 125 grammi, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) di Taranto per le analisi di rito. Il quantitativo rinvenuto, se immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro, considerando il valore medio al dettaglio della sostanza.

L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza della collettività.