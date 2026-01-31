Taranto, hashish nascosto nell’armadietto: arrestato 47enne

L’uomo è stato fermato nei pressi del proprio luogo di lavoro. Sin dai primi istanti del controllo, però, il suo atteggiamento eccessivamente nervoso non è passato inosservato agli occhi esperti dei militari dell’Arma

Un semplice controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga. È accaduto nella mattinata di ieri a Taranto, dove i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, hanno arrestato un 47enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato nei pressi del proprio luogo di lavoro. Sin dai primi istanti del controllo, però, il suo atteggiamento eccessivamente nervoso non è passato inosservato agli occhi esperti dei militari dell’Arma, che hanno deciso di approfondire la verifica.

La successiva attività di perquisizione personale, domiciliare e sul posto di lavoro ha confermato i sospetti. Proprio all’interno dell’armadietto personale assegnato al 47enne, situato nello spogliatoio dell’azienda, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, accuratamente occultato.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà ora sottoposta agli accertamenti di rito presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, al fine di determinarne la qualità e il quantitativo esatto.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga messe in campo quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio jonico, con particolare attenzione ai luoghi di lavoro e alle aree sensibili.

Il 47enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.