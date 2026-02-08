Taranto, impalcature e alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento

La Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco hanno gestito l’emergenza causata dal maltempo con un intervento tempestivo e coordinato

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, forti raffiche di vento hanno interessato la città di Taranto, causando disagi e apprensione tra i cittadini e rendendo necessari numerosi interventi di emergenza, proseguiti fino alle prime luci dell’alba.

In via Regina Elena, il cedimento di un’impalcatura ha provocato la caduta della struttura su alcune auto in sosta, con danni rilevanti ai veicoli coinvolti. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Un episodio analogo si è verificato anche a Talsano, dove il maltempo ha causato ulteriori criticità, senza che si registrassero feriti.

Al quartiere Tamburi, un albero di grandi dimensioni è crollato in una piazza adiacente a una chiesa particolarmente frequentata. I pompieri sono intervenuti per il taglio e la rimozione del tronco, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riapertura del transito. In via Roma, infine, il vento ha abbattuto un lampione, lasciando sull’asfalto alcuni cavi elettrici. La zona è stata prontamente transennata per evitare pericoli a pedoni e automobilisti.

Tempestivo e coordinato l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, impegnati per tutta la durata dell’emergenza nei rilievi, nella gestione del traffico e nelle operazioni di rimozione dei materiali finiti sulla carreggiata.