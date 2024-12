Taranto, incendio in un garage in via Sorcinelli. Nessun ferito

Al momento, le Forze dell’Ordine, presenti sul posto, stanno indagando e vagliando ogni possibile ipotesi alla base dell’incendio, comprese quelle del corto circuito o di un atto doloso

Non si registrano feriti nell’incendio che questa mattina, intorno alle 7.00, è divampato in un garage situato in via Sorcinelli nel rione Italia Montegranaro di Taranto. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato duramente per spegnere il rogo a causa della presenza di materiali infiammabili al suo interno.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme abbiamo avvolto 5 macchine parcheggiate. Al momento, le Forze dell’Ordine, presenti sul posto, stanno indagando e vagliando ogni possibile ipotesi alla base dell’incendio, comprese quelle del corto circuito o di un atto doloso.

Grande apprensione per gli abitanti della zona a causa del fumo e del calore che hanno invaso l’area, e delle preoccupazioni derivanti dalla sicurezza strutturale del garage e dei palazzi, che saranno oggetto di verifica.

Crediti foto: Taranto è Lui