Taranto, incendio in un vigneto abbandonato

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 maggio, un incendio è divampato in un vigneto abbandonato nella periferia di Taranto, nei pressi dell’ospedale San Cataldo.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha interessato alcuni rotoli di plastica utilizzati per la copertura delle vigne, provocando una colonna di fumo nero, visibile dalla città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento che sono durate alcune ore. Al momento le cause sono ancora in fase di accertamento.

Crediti Foto: Taranto è Lui