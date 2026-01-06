Taranto, incendio in una casa del centro storico

Nessun ferito, ripristinata la viabilità dopo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco

Intorno alle 17 di questo pomeriggio, in un’ abitazione situata nei pressi della Chiesa di San Giuseppe, nel pieno centro della Città Vecchia tarantina, è divampato un incendio. Non si conoscono le cause precise, probabilmente sono da imputare ad un cortocircuito.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed è stato necessario mettere in sicurezza l’ area invasa da denso fumo nero.É intervenuta anche la Polizia locale e la Polizia di Stato per gli opportuni rilievi e l’ individuazione di eventuali responsabilità.