Taranto, incendio in via Viola: tre le auto distrutte dalle fiamme

Un incendio, scoppiato nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, ha distrutto 3 macchine parcheggiate in via Viola a Taranto, vicino alla scuola XXV Luglio Bettolo.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate intorno alle 23.00 da una Ford per poi propagarsi alle altre vetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, e i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire le cause. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’origine dell’incendio.