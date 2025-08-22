Taranto, incidente al quartiere Paolo VI: grave un 43enne

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata dagli operatori del 118

Nella serata di ieri, giovedì 21 agosto, si è verificato un grave incidente stradale nel quartiere Paolo VI di Taranto, nei pressi della stazione dei Carabinieri, dove sono rimasti coinvolti una macchina e una moto.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che ad avere la peggio sia stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 43 anni, che è stato trasportato dagli operatori del 118 in codice rosso al Santissima Annunziata. Sul posto è giunta la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per poter comprendere e chiarire la dinamica del sinistro.