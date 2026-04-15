Taranto, incidente all’ex Ilva: muletto si ribalta vicino all’Afo 4, ferito un operaio

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario presente nell’azienda e poi è stato trasportato al Santissima Annunziata

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in tarda mattinata nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, all’interno dell’area dell’altoforno 4. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio dell’indotto si sarebbe ribaltato mentre era alla guida di un muletto, riportando diverse ferite.

L’uomo è stato soccorso immediatamente dal personale sanitario presente nel sito industriale e successivamente trasferito in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni non destano preoccupazione: il lavoratore ha riportato un lieve trauma cranico e alcune escoriazioni sul corpo. Restano in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.