Taranto, incidente mortale in viale Jonio

Perde la vita un motociclista che si è schiantato contro un Suv

Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale in viale Jonio, a Taranto. Per cause in corso di accertamento, la moto a bordo della quale viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un Suv Mercedes. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118.

Solo contusioni per l’autista della vettura. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente si è verificato in un orario di intenso traffico, con rallentamenti e disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. (ANSA).