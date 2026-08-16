Taranto, incidente mortale sulla 106

Poche ore fa, una donna ha perso il controllo dell’ auto che guidava

Oggi domenica 16 agosto, una coppia proveniente da Andria, è stata coinvolta in un drammatico incidente. Sulla SS106, la donna ha perso il controllo dell’ autovettura che guidava, una Mini Countryman che si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora da accertare.

Per il passeggero, il marito seduto di fianco, non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ ospedale di Castellaneta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellaneta per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Gli agenti della Polizia Locale di Massafra sono impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del mortale incidente.