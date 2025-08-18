lunedì 18 Agosto 25
CP

Taranto: incidente nella serata di ieri sera sulla 106

Cronaca

Articoli Correlati

Taranto pronta a svelare il countdown per i Giochi del Mediterraneo 2026

CP -
A un anno esatto dall'inizio della manifestazione sportiva si terrà l'unveiling ufficiale del countdown clock durante la cerimonia che si svolgerà davanti a Palazzo...
Read more

Incidente sulla Taranto–San Giorgio, auto si ribalta: due feriti

CP -
Probabilmente a causa di una brusca manovra, l'auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte All'alba di venerdì 16 agosto si è verificato un grave...
Read more

Operazione antidroga a Taranto: sequestro di hashish e un arresto

CP -
L'operazione si inserisce nel quadro delle attività quotidiane dei Carabinieri volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga sul territorio tarantino, contribuendo così...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand