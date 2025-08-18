Taranto: incidente nella serata di ieri sera sulla 106

Tre vetture coinvolte, cinque feriti

Nella serara di ieri, domenica 17 agosto, si è verificato in incidente che ha visto coinvolte tre vetture. Sembrerebbe che un’ auto, avrebbe imboccato contromano la statale all’ altezza di Taranto.

Traffico paralizzato e un bilancio gravissimo. Lo schianto ha coinvolto quindi tre auto, cinque feriti, uno in codice rosso trasportato al Santissima Annunziata di Taranto così come gli altri feriti.

Al vaglio delle autorità tutta la dinamica per stabilire le cause di quello che sembrerebbe essere stato un incidente dall’ impatto violentissimo.

I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo nelle operazioni di intervento per riportare alla normalità,la viabilità del tratto stradale.