Taranto, incidente stradale al rione Tamburi: motociclista in codice rosso

Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale

Questa mattina, verso le ore 7, si è verificato un incidente stradale nel Rione Tamburi di Taranto, lungo via Galeso, che ha visto coinvolti una moto e una macchina.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che i due mezzi si siano scontrati per cause ancora da accertare. Il motociclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto ed è stato trasportato d’urgenza dagli operatori del 118 in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e per gestire il traffico nella zona.