Taranto, incidente stradale sul Ponte Girevole

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro. Sul posto i sanitari del 118

Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale sul Ponte Girevole.

Il sinistro ha visto coinvolti due motorini e ha causato il ferimento dei due conducenti, di cui uno minorenne.

Al momento non è chiara la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti una macchina e una moto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per le cure del caso e gli agenti della Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento