Taranto, incidente stradale sulla discesa Ferroviaria: grave motociclista

Nel sinistro sono state coinvolte una macchina e una mota. Il centauro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso del SS. Annunziata

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 novembre, si è verificato a Taranto lungo la discesa Ferroviaria, che collega il Borgo al Porto Mercantile, un grave incidente che ha coinvolto una macchina e una moto. Non sono ancora chiare le cause dell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Taranto che hanno effettuato i rilievi necessari.