Taranto: incidente sul ponte Punta Penna

Violento impatto e feriti in ospedale

Nella serata di ieri, sabato 14 settembre, a poco distanza dallo svincolo per Taranto centro, un’auto è finita contro il guardrail per cause ancora da accertare.

Secondo le prime ricostruzioni, all’ interno dell’ abitacolo i passeggeri sarebbero rimasti feriti e soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

I feriti sono stati trasportati al Santissima Annunziata, ma al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi e ripristinare la viabilità del tratto stradale coinvolto che ha subìto forti disagi e rallentamenti.