Taranto, incidente sulla Statale 7

Feriti una donna e due bambini in uno scontro frontale

Poco fa lungo la Strada Statale 7 si è verificato un violento incidente tra due vetture che si sarebbero scontrate frontalmente.

La donna a guida di una delle due auto è stata trasportata in codice rosso presso l’ ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nell’ altra autovettura sarebbero rimasti feriti i due bambini che viaggiavano a bordo con la famiglia. Tutti sono stati soccorsi e trasferiti presso il nosocomio tarantino.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e la Polizia Locale della sezione infortunistica. In corso i rilievi tecnici per ricostruire le cause e la dinamica del violento impatto.