Taranto, incidente tra auto e bus sul Ponte Girevole: traffico in tilt

Non si registrano, secondo le prime ricostruzioni, feriti, ma il traffico risulta momentaneamente bloccato. Sul posto è intervenuto il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Taranto per effettuare i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.