Taranto, incidente tra una macchina e una moto in via Mediterraneo

Si è verificato, nel tardo pomeriggio di giovedì primo maggio, un incidente stradale che ha visto coinvolte una macchina e una moto di grossa cilindrata in via Mediterraneo a Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, le cause del’impatto sono ancora da accertare e il sinistro a provocato il ferimento del centauro, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.