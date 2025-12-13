Taranto, massiccia attività antidroga in città Vecchia

Sequestrate anche armi e “botti illegali”

La Polizia di Stato in Città Vecchia, ha arrestato tre persone ritenute presunte responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed una quarta per i presunti reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di parti di arma da fuoco.

Impegnati nell’operazione personale della Squadra Mobile, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, del Commissariato Borgo, e delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Effettuate numerose perquisizioni domiciliari ispezionando meticolosamente anche piazze, vicoli e cortili allo scopo di individuare eventuali piazze di spaccio attive nel Borgo Antico. La certosina attività di polizia – fanno sapere – ha portato all’arresto di tre uomini ed una donna.

In casa di quest’ultima – una 60enne tarantina attualmente agli arresti domiciliari – i poliziotti hanno recuperato circa 45 grammi di cocaina, oltre 35 grammi di eroina e 140 euro in banconote di vario taglio considerate probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Nell’abitazione di un tarantino di 56 anni, in via Garibaldi sono stati recuperati ben occultati in un mobile 450 grammi di hashish, mentre un ragazzo di 20 anni è stato sorpreso con oltre 150 grammi di cocaina oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento in dosi.

In ultimo un uomo di 60 anni, è stato notato allontanarsi in modo sospetto. Dal successivo controllo i poliziotti hanno recuperato nella cintola dei pantaloni una pistola semiautomatica, marca “Beretta” modello 35, calibro 7.65 con caricatore privo di cartucce. La perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare numerosi componenti di pistola e tutti gli attrezzi necessari per la modifica delle armi.

Infine, un tarantino di 36 anni è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti. Il 36enne è stato sorpreso mentre scaricava da un furgone numerosi cartoni di botti illegali depositandoli in uno scantinato. Sequestrate 160 batterie da 100 colpi ciascuna per un totale di massa lorda di circa 600 kg. di fuochi d’artificio illegali.

Si ribadisce che per tutti gli indagati vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.

