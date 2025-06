Taranto, minaccia di morte l’ex compagna: arrestato 45enne per stalking

L’uomo, appena uscito dal carcere, non accettava la fine della relazione. Ha fatto irruzione in casa della donna minacciando lei e i suoi figli

Un pregiudicato tarantino di 54 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna. L’uomo, tornato da poco in libertà dopo un periodo di detenzione, si è introdotto nell’abitazione della donna in via Capecelatro in evidente stato di ebbrezza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante, il 54enne non accettava la fine della relazione durata circa 10 anni e, in preda alla gelosia, ha minacciato di morte l’ex compagna e i suoi tre figli. Solo l’intervento tempestivo della madre della vittima ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Gli agenti, giunti sul posto dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza, hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione sulle scale del condominio. Dopo averlo calmato e allontanato, hanno raccolto la testimonianza della donna, che fortunatamente non ha riportato lesioni fisiche.

Dalle indagini è emerso che non si trattava di un episodio isolato: da quando era uscito dal carcere, l’uomo aveva più volte tentato con violenza di riallacciare la relazione con l’ex compagna. Il 54enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto.