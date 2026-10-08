Taranto, neonato abbandonato: donna condannata a due anni in appello

La giovane donna che ora ha 25 anni si trova in una comunità insieme al figlio

Una giovane madre georgiana partorì nel 2023 il suo bambino, nel bagno dell’ abitazione nella quale svolgeva il lavoro di badante. Chiuse suo figlio in una busta che però gli permetteva di respirare. Fu ritrovato da alcuni passanti in via Pisanelli vicino a dei cassonetti della spazzatura. Come anticipato da Bari Repubblica, è arrivata la condanna in appello per la donna: due anni per abbandono di minore ma è stata assolta per il reato di tentato infanticidio. Secondo la versione della difesa, fu il timore di perdere il lavoro che spinse la donna ad abbandonare suo figlio. Oggi la donna vive con il figlio in una comunità.

