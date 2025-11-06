Taranto, operazione ‘Alto Impatto’: sequestri di droga e sanzioni stradali

L’attività ha portato alla segnalazione di alcuni cittadini per uso personale di sostanze stupefacenti e al fermo amministrativo di un veicolo

Nella mattinata di ieri, mercoledì 5 novembre 2025, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione denominata “Alto Impatto”, finalizzata al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza urbana.

Durante le verifiche, che hanno interessato diverse aree del capoluogo ionico, sono stati controllati numerosi cittadini e veicoli. L’attività ha portato alla segnalazione di alcuni cittadini per uso personale di sostanze stupefacenti, al sequestro di modiche quantità di hashish e cocaina, e alla contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui un fermo amministrativo di un veicolo.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale per le successive attività procedurali. L’attività rientra in un più ampio piano di controlli disposti per garantire maggiore sicurezza e rispetto della legalità sul territorio.