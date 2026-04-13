Taranto, palo della luce crolla durante i lavori: operaio perde la vita

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato travolto da un palo della luce improvvisamente crollato, probabilmente a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dello Spesal e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente

Un uomo ha perso la vita nella mattinata di lunedì 13 aprile durante un intervento su un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato travolto da un palo della luce improvvisamente crollato, probabilmente a causa del forte vento. L’impatto si è rivelato fatale e, all’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dello Spesal e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.