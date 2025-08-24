Taranto, perde il controllo della sua moto: muore giovane di 34 anni

Si ipotizza anche che possa avere avuto un malore. Il mezzo ha continuato la corsa senza conducente, finendo sul marciapiede nei pressi di una fermata dell’autobus. Nessun altro è rimasto ferito

Un uomo di 34 anni ha perso la vita iUnn un incidente stradale avvenuto in corso Vittorio Emanuele II, che costeggia la ringhiera della città vecchia di Taranto.

Era in sella a una moto Bmw R1250 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è caduto violentemente sull’asfalto, scivolando per diversi metri.

Si ipotizza anche che possa avere avuto un malore. Il mezzo ha continuato la corsa senza conducente, finendo sul marciapiede nei pressi di una fermata dell’autobus. Nessun altro è rimasto ferito.

Il 34enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata, dove è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale, sezione Infortunistica, che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. (Ansa)