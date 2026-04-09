Taranto, perde la vita un motociclista

Nella serata di oggi, giovedì 9 aprile si è verificato un terribile incidente alla periferia di Lama

Un uomo di 56 anni è deceduto a seguito di una collisione tra la moto su cui viaggiava e un’ automobile. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari drl 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ uomo.

In corso i rilievi per stabilire le cause e la precisa dinamica dell’ incidente.

notizia in aggiornamento