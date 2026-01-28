Taranto, pesca abusiva a pochi metri dalla costa: sequestrata la rete a un piccolo natante

Ai responsabili è stata elevata una multa di 1000 euro

Un piccolo natante è stato intercettato a meno di 300 metri dalla costa mentre tentava di calare reti da pesca in maniera abusiva davanti al porticciolo della Marina Militare in località San Vito.

Il barchino era stato notato inizialmente dagli uomini della Guardia Costiera di Taranto, che hanno subito allertato le unità navali in pattugliamento sul Mar Grande. Le imbarcazioni della Guardia Costiera hanno bloccato il trasgressore, che ora dovrà rispondere di violazione delle normative sulla pesca.

Ai responsabili è stata elevata una sanzione di 1.000 euro e contestualmente è stata sequestrata la rete, risultata però priva di pescato. Secondo la normativa italiana ed europea, le reti da pesca sono considerate attrezzi professionali e possono essere utilizzate esclusivamente da imbarcazioni in possesso di regolare licenza.