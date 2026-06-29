Taranto, rissa in via Gorizia: bottiglie lanciate e  fuga all’arrivo delle Forze dell’Ordine

La lite, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiata per il furto di una collana. Sul posto sono intervenute tre pattuglie di Carabinieri e Polizia, ma i partecipanti si sono dileguati prima del loro arrivo

Momenti di tensione nella serata di ieri a Taranto, in via Gorizia, dove una rissa ha coinvolto una quindicina di cittadini stranieri.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine della lite ci sarebbe il presunto furto di una collana. In pochi istanti il confronto verbale sarebbe degenerato in una violenta colluttazione, con il lancio di bottiglie di vetro, oltre a calci e pugni, provocando paura tra residenti e passanti.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie delle forze dell’ordine, tra Carabinieri e Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti e dei militari, però, i partecipanti alla rissa si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.