Taranto, scontro tra auto e camion sulla SS7: nessun ferito grave

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 7, all’altezza dello svincolo per Monteiasi, nel territorio comunale di Grottaglie, in direzione Taranto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un camion adibito al trasporto di generi alimentari.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe scontrata con il mezzo pesante per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al conducente della vettura, rimasto lievemente ferito e successivamente trasportato all’ospedale di Martina Franca. Illeso, invece, l’autista del camion.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione: il traffico è stato inizialmente bloccato e successivamente deviato su viabilità alternativa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. I Carabinieri hanno gestito la viabilità ed eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.