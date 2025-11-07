Taranto, scontro tra auto e furgone in via Galeso: due i feriti

Non sono chiare le cause del sinistro. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato ingenti danni ai due mezzi

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 6 novembre in via Galeso, nel Quartiere Tamburi di Taranto.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile si è scontrata con un furgone. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato ingenti danni ai due mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso i veicoli, e la Polizia Locale di Taranto, incaricata dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.