venerdì 7 Novembre 25
CP

Taranto, scontro tra auto e furgone in via Galeso: due i feriti

Cronaca

Articoli Correlati

Tenta di aggredire la ex compagna: arrestato 26enne nel Tarantino

CP -
Il tempestivo intervento di un Carabiniere libero dal servizio ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L’uomo portava con sé un coltello I...
Read more

Gdf Taranto, scoperti 21 lavoratori in nero e 7 irregolari

CP -
Sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale 5 datori di lavoro. Le attività ispettive hanno interessato i Comuni di Taranto, Ginosa, Martina Franca, Massafra,...
Read more

Taranto, pesca vietata nel Mar Grande: sanzionato peschereccio

CP -
Ai pescatori è stata elevata una multa di 2.000 euro ed è stata sequestrata la rete Multato dalla Guardia Costiera un peschereccio della marineria di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand