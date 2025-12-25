Taranto, scontro tra auto e moto: agente della Polizia Locale in ospedale

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso l’agente e lo hanno trasportato all’ospedale SS. Annunziata. L’uomo ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stato dimesso nella mattinata di giovedì 25 dicembre, dopo una notte di osservazione

Un agente della Polizia Locale di Taranto è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata della vigilia di Natale. Il sinistro si è verificato poco dopo le 23 di mercoledì 24 dicembre, all’incrocio tra via Nitti e via Principe Amedeo.

L’operatore, in sella alla motocicletta di servizio e diretto al Comando al termine del turno, viaggiava seguito da altri colleghi quando è stato urtato violentemente da una vettura con a bordo tre persone. A seguito dell’impatto, il motociclista è finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso l’agente e lo hanno trasportato all’ospedale SS. Annunziata. L’uomo ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stato dimesso nella mattinata di giovedì 25 dicembre, dopo una notte di osservazione.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità.