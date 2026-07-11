Circolo Pd Talsano, prosegue la festa dell’Unità

Ecco il cartellone relativo alla terza serata, che si terrà presso il piazzale Mio Mercato

Il Circolo PD di Talsano presenta il cartellone relativo alla terza serata della Festa De L’Unità che si terrà presso il piazzale Mio Mercato.

Nel corso della manifestazione si alterneranno dibattiti politici con ospiti di interesse nazionale e internazionale. Spazio anche per i più piccoli con attrazioni per bambini e giostrine; numerosi stand gastronomici, scuole di ballo, palestre e musica dal vivo con esibizioni, spettacolo e coinvolgimento del pubblico. Inoltre si esibirà il Drum Fest con la ‘FuoriTempo Music Academy’, che vedrà come special guest il Rocker Tv, Mario Riso. La serata sarà arricchita anche dalla partecipazione dell’associazione di danza sportiva ‘Krystall Dance’

Le precedenti serate hanno registrato una numerosa partecipazione, con due dibattiti di rilevante importanza:

– ‘I Giovani, la Società e le Istituzioni’ con la presenza del Vice Presidente della Regione Puglia, Cristian Casili

– ‘Dove va la Puglia’ con la presenza del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Due momenti significativi che hanno offerto al pubblico una riflessione sul futuro della Regione e sul ruolo delle generazioni future nella vita istituzionale. Anche stasera, l’area dibattiti avrà inizio alle ore 20,00 e sarà incentrata sul seguente tema: ‘L’Intelligenza Artificiale, la Pace, la Dignità dell’Uomo’.

Ospiti della serata:

Massimo SERIO, Presidente Provinciale PD

Vincenzo CARRIERO, Direttore Cosmopolis Media

Adalisa CAMPANELLI, Direzione Regionale PD

Mattia GIORNO, Vice Sindaco Comune di Taranto

Cosimo BORRACCINO, Consigliere Regionale

On. Francesca VIGGIANO

On. Roberto SPERANZA

Modera:

Alessio DE GIORGIO, Direttivo Circolo PD Talsano

L’ingresso è libero.