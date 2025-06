Taranto, scontro tra due auto in via Oberdan

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sono scontrate nei pressi dell’incrocio e una di esse si è ribaltata finendo sul marciapiede. Al momento non sono chiare le cause del sinistro

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, in via Oberdan che ha visto coinvolte due macchine.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sono scontrate nei pressi dell’incrocio e una di esse si è ribaltata finendo sul marciapiede. Il conducente del mezzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Al momento non sono chiare le cause del sinistro. Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza la zona e per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento

Crediti foto: Taranto è Lui