domenica 7 Dicembre 25
CP

Taranto, scontro tra due auto sulla Statale 7

Cronaca

Articoli Correlati

Taranto, incidente stradale sul Ponte Girevole

CP -
Al momento non si conosce la dinamica del sinistro. Sul posto i sanitari  del 118 Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, si è verificato...
Read more

Taranto, sequestrati botti illegali: due le persone denunciate

CP -
Sequestrati oltre 10 kg. di artifici pirotecnici e petardi e circa 140 manufatti esplodenti artigianali La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà...
Read more

Confartigianato, Paolillo: “Ascoltiamo i nostri ragazzi. Da loro ricomincia la comunità”

CP -
Il segretario generale nella nota stampa chiede maggiore attenzione ai ragazzi Il segretario generale nella nota stampa che segue chiede maggiore attenzione ai ragazzi: "Negli...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand