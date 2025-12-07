Taranto, scontro tra due auto sulla Statale 7

Illesi tutti i passeggeri dei mezzi coinvolti

Nella serata di ieri, sulla strada Statale 7 in direzione Massafra, una Citroën C3 e una Opel sono rimaste coinvolte in un incidente.

Non si conoscono ancora le cause dell’ impatto né la dinamica.

Le due auto si sono scontrate lateralmente e una delle due è finita fuori strada.

I passeggeri di entrambi i veicoli non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la Polizia di Stato per ripristinare la viabilità del tratto di strada coinvolto.