Taranto, scontro tra due auto: tre feriti

L’incidente stradale è avvenuto tra via Laclos e via Diego Peluso

Un sinistro stradale è avvenuto alle prime ore di sabato 7 febbraio all’incrocio tra via Laclos e via Diego Peluso. Intorno alle 5 del mattino, per cause che sono ancora oggetto di accertamento da parte della Polizia Locale, due automobili si sono scontrate.

A seguito dell’urto, tre persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze del servizio 118: il personale sanitario ha fornito le prime assistenze prima di accompagnare i feriti in ospedale.

Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e si sono occupati della gestione del traffico. La viabilità ha subito rallentamenti e disagi per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza.