Taranto, scontro tra due auto vicino a Parco Cimino: tre i feriti

Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre verso le 20.30, si è verificato un grave incidente nei pressi della rotatoria della pineta di Cimino a Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che a scontrasi siano state due auto, una delle quali percorreva contromano il rondò giudata da una coppia di anziani. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I due anziani hanno riportato ferite gravi, mentre la donna che guidava l’altra macchina è stata trasporta al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno gestito la viabilità, i Vigili del Fuoco e il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Taranto, che hanno proceduto ai rilievi del caso.