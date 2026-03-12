Taranto, scontro tra scooter all’incrocio tra Corso Italia e via Abruzzo: due giovani feriti

I due conducenti, un ragazzo e una ragazza, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale con codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’incidente

Un grave incidente si è registrato nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, all’incrocio tra Corso Italia e via Abruzzo.

Due scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati violentemente. Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti dei mezzi, un ragazzo e una ragazza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del servizio sanitario 118, che hanno prestato le prime cure ai due giovani prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con codice giallo.

Secondo le prime informazioni raccolte, i due motociclisti indossavano il casco al momento dell’incidente, un elemento che potrebbe aver limitato la gravità delle conseguenze dello scontro.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’incrocio tra corso Italia e via Abruzzo, uno dei più trafficati della zona, è rimasto per alcuni minuti sotto controllo delle forze dell’ordine per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.