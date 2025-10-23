Taranto, scontro tra un pulmino e un auto sulla Statale 100

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe esserci un ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del capoluogo ionico

Questa mattina si è verificato, sulla Statale 100 all’ingresso dello svincolo di Taranto, un incidente stradale che ha visto coinvolti un pulmino e un auto. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe esserci un ferito, probabilmente l’uomo che guidava la vettura che si è scontrato contro l’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del capoluogo ionico.

Notizia in aggiornamento