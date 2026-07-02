giovedì 2 Luglio 26
CP

Taranto, scovati cinque lavoratori a nero nell’ edilizia

Cronaca

Articoli Correlati

Piano delle Coste, Taranto resta indietro

CP -
di Maria D'Urso L’Europa ci obbliga a regolamentare le concessioni balneari attraverso la direttiva Bolkenstein, ma come Paese restiamo indietro. Tra ritardi normativi e privilegi...
Read more

Nodo Frecciarossa, Decaro accusa il Governo e Trenitalia

CP -
Tra le varie dichiarazioni sulla questione, quella della scrittrice tarantina Valentina Petrini: "Ehi Taranto, hai letto?Il collegamento ferroviario nazionale con il Frecciarossa tra Taranto...
Read more

NUOVO è BELLO?

Paola Fornaro -
A battesimo il palazzo Nove Lune, il nuovo studentato universitario della Città Vecchia. Una struttura restituita all'indomani di interventi ad opera dell'Amministrazione. Eppure sebbene...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand