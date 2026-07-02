Circolo PD Talsano, “Non in nostro nome” la nomina di Riso e Panzano

Il partito: “A volte, la coerenza è la lealtà, in politica, diventano un optional”

Pubblichiamo per intero la nota

In merito alla recente nomina, nella giunta comunale di Taranto, dell’assessora RISO, comunichiamo che il Circolo PD Talsano, riunito questa sera in assemblea, non ha condiviso la decisione della neo assessora e del consigliere PANZANO che hanno scelto, autonomamente un cammino politico senza una discussione preventiva con il circolo.

Avevamo infatti ed abbiamo fortissime perplessità su questo percorso intrapreso in queste ore dai consiglieri RISO e PANZANO, in quanto era una precisa scelta condivisa, un anno e mezzo fa, dall’assemblea, al momento della scelta delle candidature espressione del circolo di Talsano.



Ricordiamo di aver supportato, a maggio 2025, eleggendoli tra i più suffragati, RISO con 1159 voti e PANZANO con 1100 voti.

Adesso con questa scelta “solitaria” dei consiglieri RISO e PANZANO, quel rapporto fiduciario, a meno di repentini ripensamenti, verrà inevitabilmente meno!

Gli iscritti del Circolo PD di Talsano, a malincuore, ne prendono atto.



A volte, la coerenza è la lealtà, in politica, diventano un optional.

Invece i compagni e le compagne del Circolo PD Talsano, con dignità, fierezza e coraggio continueranno come fanno ogni giorno, da 3 anni e mezzo a questa parte, ad affrontare le prossime sfide politiche.

Andiamo avanti…





