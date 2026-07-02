giovedì 2 Luglio 26
Paola Fornaro

NUOVO è BELLO?

Primo Piano

Articoli Correlati

Piano delle Coste, Taranto resta indietro

CP -
di Maria D'Urso L’Europa ci obbliga a regolamentare le concessioni balneari attraverso la direttiva Bolkenstein, ma come Paese restiamo indietro. Tra ritardi normativi e privilegi...
Read more

Taranto, scovati cinque lavoratori a nero nell’ edilizia

CP -
È stata disposta la sospensione dell'attività di due aziende per la presunta presenza di lavoratori irregolari e per la mancata redazione del Piano Operativo...
Read more

Nodo Frecciarossa, Decaro accusa il Governo e Trenitalia

CP -
Tra le varie dichiarazioni sulla questione, quella della scrittrice tarantina Valentina Petrini: "Ehi Taranto, hai letto?Il collegamento ferroviario nazionale con il Frecciarossa tra Taranto...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand