Taranto, sequestrata la salma di Giancarlo Cito: la sorella chiede chiarezza sul decesso

Rinviati i funerali dell’ex primo cittadino e deputato di At6, morto domenica a 79 anni nella Rsa Cittadella della Carità. La salma trasferita al SS. Annunziata in attesa di possibile autopsia

Sono stati rinviati i funerali dell’ex sindaco di Taranto ed ex deputato di At6 Giancarlo Cito, previsti inizialmente per il pomeriggio di ieri. A quanto si è appreso la salma è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria dopo una denuncia presentata dalla sorella, che invoca chiarezza sulle cause del decesso. Cito era ricoverato nella Rsa Cittadella della Carità, dove è morto domenica scorsa all’età di 79 anni. La salma è stata trasferita all’ospedale SS. Annunziata in attesa della decisione sull’eventuale autopsia.

Era stato il figlio Mario, che è tra i candidati a sindaco per le prossime amministrative a Taranto, a informare sui social del rinvio delle esequie. “Duole comunicare che, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, i funerali del nostro caro Giancarlo – ha scritto – non saranno effettuati nella giornata di martedì. Seguiranno ulteriori indicazioni circa la data”. (ANSA)