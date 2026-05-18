Taranto, sequestrate oltre 12mila confezioni di pet food irregolare

Operazione congiunta di NAS e ICQRF in un’azienda della provincia ionica: nel mirino etichette e tracciabilità dei prodotti destinati agli animali domestici

Oltre 12.500 confezioni di alimenti per animali domestici sono state sequestrate nel corso di un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri del NAS di Taranto e dagli ispettori dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF).

I controlli hanno interessato un’azienda della provincia di Taranto attiva nella produzione e commercializzazione di mangimi per animali domestici. L’attività ispettiva, svolta con il supporto dell’ICQRF Puglia e Basilicata – ufficio d’area di Lecce – era finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni riportate in etichetta, oltre alla provenienza e alla tracciabilità delle materie prime impiegate nella produzione.

Gli accertamenti, avviati a seguito di una mirata attività info-investigativa del NAS, hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità nell’etichettatura di prodotti destinati ai cani.

Nel dettaglio, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 12.500 confezioni di “pet food”, commercializzate in forme riconducibili a prodotti dolciari, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

All’azienda sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per violazioni della normativa di settore, in particolare del Regolamento CE n. 767/2009 e del Decreto Legislativo n. 26/2017.