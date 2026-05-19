martedì 19 Maggio 26
CP

Taranto, il nuovo Corso di Laurea in Mediazione Linguistica “Nelson Mandela”

Primo Piano

Articoli Correlati

Giochi del Mediterraneo, ordigni bellici sotto il campo di gara per canoa

CP -
Uno è stato già rimosso, l' altro sarà bonificato dalla Marina Militare Nel Mar Piccolo,  sono stati rinvenuti due ordigni bellici in prossimità del campo di...
Read more

Bakari Sakò: tutti, contro uno(morente)

CP -
Dall' ordinanza del gip di Taranto emergono dettagli inquietanti."Sta facendo finta, si sta riprendendo quel mongoloide". Questa una delle offese mentre la vittima ara...
Read more

“Noi Bakari Sako”, il ricordo del Consiglio Comunale per il 35enne maliano ucciso a Taranto

CP -
Minuto di silenzio in Consiglio comunale per il giovane ucciso il 9 maggio a Piazza Fontana l Consiglio comunale di Taranto ha ricordato oggi Bakari...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand