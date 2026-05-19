Taranto, il nuovo Corso di Laurea in Mediazione Linguistica “Nelson Mandela”

Il nuovo percorso universitario nasce infatti con l’obiettivo di trasformare la storica identità mediterranea di Taranto in una concreta opportunità di formazione, crescita e occupazione

È stato presentato ufficialmente oggi, nell’Aula Magna, il nuovo Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica “Nelson Mandela”, classe L-12, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, docenti, studenti, famiglie e rappresentanti del mondo istituzionale, culturale ed economico del territorio.



Ad aprire l’incontro è stato l’intervento del prof. Bianchi, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il futuro della città e delle nuove generazioni.

“Non inauguriamo soltanto un corso di laurea, ma una nuova idea di Taranto e del suo futuro”, ha dichiarato il Presidente durante la cerimonia inaugurale. “Taranto è internazionale da oltre 2800 anni: città della Magna Grecia, crocevia di popoli, commerci, culture e lingue. Oggi questa vocazione può finalmente diventare anche una leva strategica di sviluppo economico e sociale”.

Il nuovo percorso universitario nasce infatti con l’obiettivo di trasformare la storica identità mediterranea di Taranto in una concreta opportunità di formazione, crescita e occupazione.

Il corso di laurea, intitolato a Nelson Mandela – simbolo universale del dialogo, della mediazione e della pace tra i popoli – formerà professionisti capaci di operare nei settori della traduzione, dell’interpretariato, del turismo internazionale, del commercio estero, della comunicazione globale, delle relazioni interculturali e delle istituzioni europee.

Una scelta fortemente collegata alla realtà contemporanea di Taranto – fanno sapere – città che ogni giorno dialoga con il mondo attraverso il porto, la Marina Militare, il turismo crocieristico, le attività industriali e le relazioni commerciali con l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia.

Il percorso didattico si distinguerà per il suo carattere innovativo e professionalizzante. Gli studenti studieranno tre lingue curriculari scegliendo tra inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, giapponese, coreano, russo e ucraino, con una formazione orientata non solo alle competenze linguistiche, ma anche alla comprensione dei contesti economici, giuridici e internazionali.

Fin dal primo anno – aggiungono – saranno attivati laboratori pratici di traduzione e interpretariato, con esercitazioni in ambito tecnico, giuridico, economico, medico, turistico ed editoriale. Accanto alle lingue, gli studenti seguiranno insegnamenti di diritto internazionale, economia, marketing, relazioni internazionali e informatica applicata alla traduzione.

Cinque gli indirizzi di specializzazione previsti:



Fashion Management

Comunicazione e Marketing

Management del Turismo e dell’Arte

Audiovisivo e Gaming

Traduzione e Interpretariato



Grande attenzione – sottolineano – sarà riservata alla qualità della didattica e al rapporto diretto con gli studenti. Le classi saranno a numero contenuto, con circa 25/30 studenti per aula, per favorire un apprendimento dinamico, interattivo e laboratoriale. “Le lingue si imparano usandole”, è stato evidenziato durante la presentazione.

Il progetto punta inoltre a creare una stretta connessione tra università e territorio. Gli studenti potranno svolgere stage e tirocini presso il porto di Taranto, la Marina Militare, il MArTA, aziende dell’export, imprese agroalimentari, realtà della moda, tour operator, imprese della logistica e del turismo internazionale.

Particolare rilievo avranno anche i programmi Erasmus e le collaborazioni con università europee e mediterranee in Paesi come Spagna, Francia, Germania, Malta, Grecia, Polonia, Albania, Bulgaria ed Estonia, rafforzando il ruolo di Taranto come città ponte nel Mediterraneo.

Il nuovo corso nasce in un momento strategico per il territorio, impegnato in un importante processo di trasformazione economica e culturale. La crescita del porto e della logistica, il rilancio turistico della città, l’internazionalizzazione delle imprese e l’avvicinarsi dei Giochi del Mediterraneo 2026 richiedono sempre più figure professionali capaci di operare in contesti globali e multiculturali.

“La Mediazione Linguistica non è una laurea del passato, ma una laurea del futuro. Le aziende, le istituzioni, il turismo e le organizzazioni internazionali cercano professionisti che sappiano unire competenze linguistiche, economiche, digitali e relazionali”.

A seguire è intervenuto il prof. Rossi, che ha approfondito il ruolo strategico della mediazione linguistica nel contesto economico e sociale del territorio ionico.

“Il corso di laurea in Mediazione Linguistica forma professionisti capaci di operare nella comunicazione interculturale tra aziende, istituzioni e persone di lingue e culture diverse”, ha spiegato il docente, evidenziando l’importanza di questa figura soprattutto nei settori del porto, del turismo, del commercio internazionale e dell’inclusione sociale.

Nel corso del suo intervento, il prof. Rossi ha inoltre sottolineato le concrete prospettive occupazionali offerte dal percorso di studi, supportate dai dati AlmaLaurea, che mostrano un’elevata occupabilità già entro il primo anno dalla laurea.

I laureati potranno lavorare nelle aziende esportatrici, negli uffici esteri, nel marketing internazionale, nella comunicazione aziendale, nel turismo culturale e crocieristico, nelle istituzioni pubbliche, negli ospedali, nelle scuole, nei tribunali, nelle ONG e nelle organizzazioni europee.

Tra gli sbocchi professionali più prestigiosi figurano anche le opportunità offerte dalle istituzioni dell’Unione Europea a Bruxelles e Strasburgo, dove traduttori, interpreti e mediatori linguistici operano quotidianamente all’interno del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, del Consiglio dell’Unione Europea e della Corte di Giustizia Europea.

Il percorso formativo – concludono – apre inoltre prospettive professionali presso ambasciate, consolati, organismi diplomatici e organizzazioni internazionali, oltre che nei settori più innovativi della moda, dell’audiovisivo, del gaming, della localizzazione linguistica e dei contenuti digitali internazionali.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al diritto allo studio. Sono previste 50 borse di studio annuali e agevolazioni economiche per consentire ai giovani del territorio di formarsi senza essere costretti a lasciare la propria città.

“Per troppo tempo molti ragazzi tarantini interessati allo studio delle lingue sono stati costretti a trasferirsi altrove. Oggi vogliamo invertire questa tendenza, trattenere talenti e costruire una Taranto universitaria, aperta, moderna e internazionale”.

Il corso rappresenta così non soltanto una nuova offerta formativa, ma una vera infrastruttura culturale e strategica per il territorio, capace di attrarre studenti dal Sud Italia e dai Paesi del Mediterraneo.

A concludere la cerimonia, il richiamo alle parole di Nelson Mandela: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”.

“Taranto non studia semplicemente le lingue: le vive da 2800 anni. Da oggi potrà trasformarle anche in professione, sviluppo e opportunità”.