Taranto, si ribalta auto in Viale Magna Grecia

Nella serata di domenica 9 marzo, una vettura si è ribaltata in Viale Magna Grecia, tra via Dante e via Alto Adige. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la persona alla guida abbia perso il controllo della macchina colpendone altre tre parcheggiate. Al momento si registrano 4 feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.